Milan, Montella: "Il nostro obiettivo è l'Europa League"

LE PAROLE IN CONFERENZA

- Infine su Niang

Può diventare un calciatore di livello europeo. Adesso gli manca un po' di continuità anche all'interno della partita stessa e la capacità di gestire le energie. Ci sta provando e credo che diventerà un campione. Deve affinare molte cose



- Bacca?

E' un giocatore che lavora molto per la squadra anche senza il possesso. E' letale, è importante che faccia gol quando ne avrà occasione



- Che ruolo avrà Honda nel suo Milan?

Honda sta bene, si è integrato perfettamente nei meccanismi della squadra e fa parte dei convocati. Lo stiamo provando come esterno nel 4-3-3



- Che tipo di giocatore manca a questo Milan?

Non mi va di parlare di mercato alla vigilia di un match importante. La società sa quali sono le mie esigenze tecnico-tattiche, ma tanto vi arriva sempre tutto.



- Mihajlovic conosce benissimo questa rosa: sarà una difficoltà in più?

Sì, può essere. Anche i nostri giocatori sanno cosa pensa Sinisa. Noi lavoriamo sulle nostre qualità



- E' l'anno più importante della sua carriera?

Ogni esperienza è un momento di crescita



- Sosa sarà convocato?

Dal punto di vista tecnico-tattico ci può stare nella nostra rosa. E' un centrocampista abile a giocare negli spazi e a verticalizzare. A oggi è una mezz'ala offensiva. Ha fatto i test, sta abbastanza bene



- Sul budget per il mercato

Sapevo le possibilità economiche e ogni considerazione è stata fatta in relazione a quelle. Non è successo nulla che non mi aspettassi



- Una vittoria può spazzare via i dubbi?

Noi stiamo provando a costruire qualcosa attraverso anche le caratteristiche dei calciatori. Le nostre prestazioni determineranno quanta fiducia ci daranno i nostri tifosi. Dipende tutto da noi



- Temi l'incazzatura di Mihajlovic?

Mi stimola molto questa cosa. Se sarà arrabbiato è perché avrà perso



- Stai lavorando con più serenità visti i fari spenti?

Gli spostamenti hanno creato qualche disagio, ma la grande struttura che abbiamo dietro di noi li ha ridotti molto. Abbiamo lavorato bene nel precampionato



- A che punto è il suo Milan in base alle idee che aveva in mente a luglio?

I ragazzi hanno bisogno di fiducia, risultati e prestazioni per arrivare alla vittoria. Non so dare una percentuale, l'importante è vedere la ferocia necessaria nel calcio moderno. Non ci vuole solo la tecnica per vincere



- Qual è l'obiettivo in questa stagione?

Dobbiamo essere credibili. Noi abbiamo bisogno di rientrare in Europa perché quella è la casa del Milan. Il nostro obiettivo primario dev'essere quello. Il mio invece è quello di creare coesione e mi piace citare come esempio la nazionale italiana di volley che ci ha emozionato. Il nostro obiettivo è diventare squadra e gioire tutti insieme



- Lo stadio sarà mezzo vuoto. L'unica differenza col passato è Montella: riuscirà a trasformare il Milan?

Non credo che un allenatore da solo possa fare miracoli. Tutte le componenti devono essere coese e lavorare insieme. Ognuno deve fare il proprio per vincere



- Quali problemi vi darà il Torino?

Sinceramente non vorrei dare questo vantaggio a Sinisa. Hanno cambiato molti giocatori e modulo. Sinisa sa trasmettere temperamento alla squadra. Lui ha lasciato qui qualcosa di buono, mi aspetto un Torino aggressivo e con grande carattere. Dovremo avere più qualità di loro



- Non siamo tra le favorite in campionato, la stuzzica?

Ci sono squadre più attrezzate sulla carta, ma a volte è anche più stimolante risalire la scarsa fiducia esterna. Io invece credo molto in questi ragazzi, so che sono migliori di quanto loro stesso pensino



- Quanto è importante partire bene per riportare l'affetto dei tifosi allo stadio?

I tifosi sono importanti. Attraverso il sacrificio e il senso di appartenenza a questi colori faremo di tutto per fare contenti i nostri tifosi. Loro sono un valore aggiunto che dobbiamo riconquistare

Non è più tempo di prove. Conta il risultato, non vogliamo distrazioni ma è ora di mettere in campo quello che stiamo portando avanti in allenamento