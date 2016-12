Milan, Montella: "Montolivo insostituibile, Sosa può fare il regista"

Montella ha schierato Sosa come regista: Locatelli è stato convocato in Under 21. Ma l'infortunio di Montolivo apre una voragine in casa Milan che non verrà chiusa con un cambio di modulo: "Siamo molto dispiaciuti per Riccardo perché era in ottima condizione. È molto importante per noi, quasi insostituibile. Sarà una perdita importante sia a livello tecnico che mentale. Era importante averlo nello spogliatoio. Gli siamo tutti vicini. Non cambieremo modulo perché non abbiamo le caratteristiche ad oggi per giocare con il doppio mediano perché ne servirebbero quattro. Non credo che ne abbiamo 4 in rosa. Siamo un po' corti".



Se il modulo non cambierà, spazio dunque a Sosa ed eventualmente a Locatelli in quel ruolo. "Sosa ha già giocato da regista, ci vuole tempo, ma ha le caratteristiche per farlo. L'esperimento con Suso regista? Era più che altro per far giocare Sosa da interno”. Su Locatelli: "Non so se giocherà titolare con il Chievo. È molto giovane, non bisogna avere fretta. Vediamo quando torna dalla Nazionale, ho tempo per decidere".



Contro il Chiasso si è messo in luce Lapadula, autore di due gol: "Ha fatto bene, l'ha affrontata nel modo giusto così come tutta la squadra. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno affrontato la partita, hanno dimostrato maturità. Quando si indossa questa maglia bisogna sempre dare il massimo".



Dopo la sosta ci sarà il Chievo: "Ha la nostra classifica, è una squadra esperta che sa come far giocare gli avversari. Su Romagnoli, molto in palla, anche in Nazionale: "Il suo debutto è stato positivo, ero allo stadio. Gli faccio i complimenti".



I dubbi su Vangioni restano: "Ha fatto la sua partita, è difficile dare valutazioni definitive. Per chi arriva dall’estero, soprattutto per i difensori, è difficile adattarsi al nostro calcio". Sull’esclusione di Pellè dalla Nazionale: "Da fuori non si può giudicare".



Su Maldini: "Io non posso parlare della società futura. Io posso solo dire che Paolo è una persona straordinaria".