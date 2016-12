Vincenzo Montella ha voluto spegnere sul nascere il caso Bacca che al momento del cambio ha abbandonato stizzito il campo: "Ho visto di peggio rispetto a quello che ha fatto lui, vedremo se avrà qualcosa da dire, ma io faccio le scelte in funzione della squadra. Non c’è alcun problema tecnico né disciplinare dal mio punto di vista nei suoi confronti". Il tecnico del Milan è soddisfatto per la vittoria: "Abbiamo sofferto e meritato".