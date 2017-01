Milan, Montella: "Che ingenuità sul cambio De Sciglio-Vangioni"

Non è un buon periodo per il Milan, ma Montella cerca di guardare al futuro con ottimismo. Al tecnico rossonero non è andato giù il cambio ritardato De Sciglio-Vangioni: "Un'ingenuità, facciamo errori che paghiamo caro. Ci serviranno per crescere. Oltre al danno è arrivata la beffa perché De Paul ha segnato dalla parte del campo di inferiorità numerica". Anche Locatelli ha fatto un brutto errore: "Sbagliano i grandi, figuriamoci i ragazzini".