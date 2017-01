Milan, Montella: "Con l'Udinese bisogna vincere"

Vincenzo Montella presenta la sfida contro l'Udinese: "Vincere è fondamentale domani. Sarà una gara difficile, l'Udinese non lascia molti spazi. Ci vorrà pazienza". Su Deufelou. "Può giocare anche dall'inizio". Poi difende Donnarumma dalle critiche: "Non è assolutamente distratto, è molto sereno e deve continuare così. La punizione di Pjanic? Non si può attribuire un errore così a Gigio". Il saluto a Niang: "Gli voglio bene".