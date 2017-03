Milan, Montella ci crede: "Senza paura la Juve si può battere"

Lo Stadium non spaventa Montella. "La Juve è fortissima, ma possiamo batterla - ha spiegato il tecnico rossonero -. Serve un atteggiamento da finale. L'importante è giocare senza timori o non avremo speranze". Poi sulla formazione: "Per Suso c'è ottimismo, Locatelli invece ha la febbre e dovremo valutarlo. Ho alcuni dubbi, ho in mente 14 titolari". Infine sulla corsa all'Europa: "Credo che la storia si risolverà all'ultima giornata".