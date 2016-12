Milan, Montella: "Bentancur? Bisogna mixare giovani e giocatori d'esperienza"

Montella, impegnato in serata col Milan nel Trofeo Tim, interviene sul mercato ma non si sbilancia molto a proposito di Bentancur, nuovo obiettivo dei rossoneri: "Siamo all'inizio di un percorso ma siamo in crescita, siamo in sintonia totale con la società su cosa fare - spiega il tecnico -. Meglio un giovane come Bentancur o giocatori d'esperienza? L'ideale sarebbe mixare le due cose e poi bisogna capire quale potrebbe essere l'equilibrio giusto".