Milan, Montella bada al sodo: "Contano più i punti delle prestazioni"

Dopo la vittoria con la Fiorentina, il Milan va al Mapei Stadium a caccia di conferme per continuare la caccia a un posto in Europa League. E Vincenzo Montella bada al sodo: " Ora contano più i punti delle prestazioni . Siamo nel cuore del campionato, i risultati ora sono più importanti che nel girone d'andata. Invertiamo il tabù Sassuolo ". Poi sul futuro in vista del closing: " Non ci penso , mi concentro soltanto sul presente".

LE DICHIARAZIONI A MILAN TV

Le prestazioni

"Ci deve essere sempre voglia di migliorarsi. In questo momento i risultati contano più di tutto. Bel primo tempo contro la Fiorentina abbiamo fatto bene e potevamo anche essere in vantaggio di più gol. Nella ripresa, con un difensore in più, gli abbiamo tolto la profondità e non hanno mai tirato in porta. Contro la Samp abbiamo fatto la migliora partita, ma abbiamo perso. Al Milan conta vincere".



Buon compleanno Gigio

"Fortunatamente è maggiorenne, da oggi diventa uomo a tutti gli effetti, anche se ha già dimostrato di esserlo".



La cena pagata

"L'avevo promesso alla squadra in caso di vittoria contro la Fiorentina. Se non dovessimo vincere la prossima partita, toccherà il preparatore pagare e si mangerà verdure"



Sull'esonero di Ranieri

"Il calcio è così. Ho letto e sentito tante cose. Di immortale rimane il lavoro di Ranieri l'anno scorso, è stato qualcosa di irripetibile, si è meritato quella vittoria per la sua grande carriera. Purtroppo nel calcio vanno così le cose, io non credo nella riconoscenza nel calcio. Il passato non conta, quello che conta è il presente. E' un esempio come allenatore"