Milan: Mihajlovic vuole il vero Menez per la Champions

Poco alla volta, si può riprendere il Milan . Dopo aver giocato qualche minuto con Genoa e Napoli , Menez vuole continuità per riprendersi i rossoneri e guidarli al terzo posto. Sinisa Mihajlovic lo ritiene un giocatore importante e lo aspetta per continuare a lottare per la Champions. ci vorrà ancora tempo perché il francese ritrovi la condizione di un tempo. Il francese, che l'anno scorso ha segnato 16 reti, in attacco può ricoprire più ruoli.

Così facendo, potrebbe togliere spazio a Balotelli. Bacca appare intoccabile e Niang si è ritagliato un ottimo spazio nel 4-4-2 di Mihajlovic. In questa seconda parte di stagione, però, Menez può essere per il Milan un'arma in più per raggiungere il terzo posto. Nell'attesa di ritrovare la condizione, il francese si gode i ritorni in campo nelle ultime due gare di campionato.