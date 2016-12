Milan, Mihajlovic: "Vincere deve essere una regola"

Come sta Luiz Adriano?

"Sente ancora dolore, stamattina ha corso. Se è disturbato dalle voci di mercato? Chiedetelo a lui, ma non penso. Lui è un professionista. Se dovrà succedere qualcosa che andrà bene a tutti, succederà".



Se Bonaventura non dovesse recuperare?

"Ci sono tre idee, speriamo di scegliere quella migliore. Una di quelle è far giocare Boateng dall'inizio. Se l'altra è spostare Honda a sinistra? Spostiamo tutti e facciamo un caos".



Potrebbe debuttare, a gara in corso, Menez?

"Ora è fuori condizione. Non è il primo cambio che faccio in attacco. Sta con noi, ma non sta ancora benissimo".



Mancini ha detto che solo in Italia gli allenatori vengono allontanati.

"Io ho sempre rispetto degli arbitri qui. Secondo me sono i migliori. Mi sono lamentato una volta perché c'erano stati tanti errori in una gara. Poi, ti allontanano perché sono le regole, forse le regole sono da cambiare. Io ho allenato solo qui, non so come sia in Inghilterra o in Turchia".



Le hanno fatto piacere le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi?

"Sì, la stima è reciproca. Ma so di essere stimato anche dal presidente".



Rispetto al Palermo, ci sarà qualche cambio di formazione?

"Tutti si devono sentire importanti e pronti. Devono sfruttare le occasioni, decideremo dopo l'allenamento. Ma se cambio, cambio pochissimo".



Un giudizio sull'Udinese?

"Sarà una gara difficile. Loro corrono e giocano, ma noi dovremo essere cinici in attacco. Dovremo sempre giocare come se fosse un derby, quest'anno abbiamo perso troppi punti per strada".



Honda è un'arma in più?

"Keisuke ha sempre lavorato bene. In quel momento non mi soddisfaceva quando giocava, ora invece sì. E' un professionista serio e aiuta la squadra. Forse gli manca il gol, ma spero arriverà il prima possibile. Merita di giocare e lo fa".



A che punto è Balotelli?

"Mario è migliorato un po', ma è ancora lontano dalla condizione fisica migliore. Non può ancora partire dall'inizio. Per me tutti i giocatori sono importanti, sia chi gioca titolare sia chi inizia dalla panchina. Si allena come tutti gli altri.



Ottimismo per Bonaventura?

"Dobbiamo valutarlo".



Contro l'Udinese gli spazi saranno un po' intasati. Sarà un esame da superare?

"Sotto quell'aspetto penso che il Milan sia migliorato. Noi sappiamo come giocano, dovremo avere pazienza.



Che gara sarà?

"Dipenderà molto dal nostro atteggiamento. Vogliamo chiudere questa settimana con un'altra vittoria. Vogliamo eguagliare e superare il record delle tre vittorie di fila, quest'anno c'è capitato soltanto una volta vincerne tre consecutivamente".



Lei ha riportato i tifosi a San Siro.

"I nostri sostenitori sono caldi ed esigenti. Tocca a noi riportarli allo stadio, giocando bene. Quando i tifosi sono vicini alla squadra, danno qualcosa in più per vincere le partite".



Bacca sta facendo molto bene.

"E' il nostro capocannoniere, lavora molto in area. Quando lui segna è perché la squadra sta facendo bene. Anche lui deve migliorare nel fraseggio. E' bravissimo ad attaccare la profondità e ha una percentuale alta di tiri fatti e gol realizzati".



E di Boateng?

"Deve lavorare ancora un po'. Ora è più utile a gara in corso".



Cosa può dire di Bertolacci?

"E' un giocatore importante e lo considero un titolare. Sta facendo meno rispetto a quello che ha fatto al Genoa. Nel suo momento migliore, si è fatto male. Ma io lo stimo molto e ci darà una grande mano".



Si può risalire la classifica?

"Noi dobbiamo pensare a noi stessa e pensare a fare più punti possibili. Dobbiamo restare nella scia delle altre e cercare di recuperare qualche punto visto che in queste giornate ci sono degli scontri diretti. Pensiamo a una partita alla volta".



Il Milan sta attraversando un buon momento. E' contento per i suoi giocatori?

"Sono contento, ce lo siamo meritati. Dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo due gare in casa e dobbiamo fare 6 punti. Bisogna arrivare a 3 vittorie di fila e poi migliorare. Vincere deve essere la regola, non l'eccezione". Vincere è bello, ma continuare a vincere lo è ancora di più. Abbiamo risollevato la testa, ma restiamo con i piedi per terra perché non abbiamo ancora fatto nulla".



Ottima la gara col Palermo.

"Abbiamo dominato il primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo gestito la gara. Forse troppo. Va bene il possesso palla, ma le gare vanno chiuse. Il 2-0 nel calcio rimaner comunque un risultato pericoloso. Basta un errore per far rientrare in gara gli avversari".