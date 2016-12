Milan, Mihajlovic: "Vietato sbagliare col Genoa. Scudetto? Piano..."

LA CONFERENZA DI MIHAJLOVIC

Un regalo a Berlusconi?

"Cercheremo di fare bene e di vincere per noi stessi. Poi certamente speriamo di fare un regalo al presidente Berlusconi. Se le cose dovessero andar bene, tanto meglio per tutti"



Sulla gara col Genoa

"Nove punti in una settimana sarebbero un buon viatico in vista della gara con il Napoli. Vincere col Genoa dunque sarebbe molto importante. Se giochiamo come abbiamo fatto, migliorando la fase difensiva, possiamo fare tre punti"



La sfida a distanza con Mancini

"Noi siamo rivali in campo. Il calcio è una cosa, l'amicizia è un'altra. Finiti i 90 minuti si rimane amici come prima"



La coppia Balotelli-Luiz Adriano

"Luiz Adriano attacca più la profondità rispetto a Bacca, che gioca anche più la palla. Hanno caratteristiche simili, ma sono diversi. Mario invece dovrà accentrarsi di più, perché con l'Udinese ha giocato troppo sugli esterni. Se tutti i falli che ha preso li avesse conquistati in mezzo, sarebbe stato più utile per la squadra"



Campionato strano dopo 5 turni

"Siamo appena all'inizio, sono passate solo cinque giornate, mancano tantissimi turni. Il campionato è un po' strano all'inizio come tutti gli anni. Vedrete che le squadre di qualità alla fine verranno fuori"



Cosa non dovrà fare il Milan col Genoa?

"Non dovrà perdere..."



Il secondo tempo con l'Udinese preoccupa?

"Sono preoccupato fino a un certo punto. Aver portato comunque a casa tre punti è un bel segnale. Fortunatamente non abbiamo pagato troppo. Se dovesse ripetersi la stessa situazione, dovremo saper gestire meglio la partita"



De Jong mezz'ala

"Per noi è un giocatore importante per carisma e carattere. E' partito mezz'ala, ma poi abbiamo cambiato modulo e siamo passati al 4-4-2. Sapevo che se avessimo perso mi avreste detto che ho sbagliato. Nelle difficoltà un allenatore deve saper trovare nuove soluzioni"



Recuperati Antonelli, Kucka e Bertolacci

"Possono tutti cominciare dall'inizio in teoria, ma non è detto che sarà così. Comunque sono tutti e tre disponibili"



Fase difensiva e gol subiti

"Non c'è stato tempo per lavorare molto sulla fase difensiva avendo giocato tre giorni fa. Dovremo analizzare cosa è successo nei prossimi giorni, ma sono stati più errori individuali che di reparto"



Milan outsider per lo scudetto?

"Il Milan non è mai un outsider. Il nostro obiettivo è arrivare in Champions, tutto il resto sarà in più. Quando si è vicini alla vetta si può anche pensare allo scudetto, ma non certamente adesso"



Il cambiamento di Balotelli

"Se si comporta bene io sono il primo ad essere contento perché ci ho messo la faccia anche per il suo bene. Però non ho alcun merito particolare nel suo cambiamento. Ci ho parlato e mi è sembrato convinto. Per ora sta facendo quello che mi aspetto da lui. Adesso però è presto per tirare le somme, i conti li faremo alla fine del campionato. Sono convinto che sia soprattutto merito suo, perché è cresciuto come uomo e come giocatore. Non bisogna però elogiarlo troppo, come tutti i giocatori è un professionista e deve comportarsi come tale"



Bonaventura trequartista o mezz'ala?

"Può coprire bene tutti i ruoli di centrocampo. Dipenderà dall'avversarsio e dai giocatori che ho a disposizione. Adesso sta giocando bene. Forse la panchina con l'Empoli gli ha fatto bene...."



Conte e i consigli per la Nazionale

"Può chiedermi come si comportano in allenamento e fuori dal campo, ma non ha bisogno di consigli"



Partita speciale da ex doriano?

"Ho sempre apprezzato i tifosi del Genoa, spero che domani non si arrabbieranno se il Milan cercherà di fare passare un buon pranzo ai tifosi rossoneri e a quelli della Sampdoria"