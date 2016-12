Milan, Mihajlovic: "Tre partite per svoltare o altrimenti sarà un'agonia"

LE PAROLE DI MIHAJLOVIC IN CONFERENZA STAMPAPaura che la sosta possa essere pericolosa?

"Abbiamo tre partite fondamentali in cui ci giochiamo molto, con Bologna, Roma e Carpi in Coppa Italia. Se riusciamo a farle bene, svoltiamo e riprendiamo il girone di ritorno con più carica. Con tanti scontri diretti in casa".



Quale saranno le difficoltà col Bologna?

"Con Donadoni hanno fatto un salto di qualità, sono in fiducia. Vorranno qua per riscattare il ko con l'Empoli. Hanno giocatori forti, bravi su palle inattive. Dovremo fare attenzione. A centrocampo sono forti, in attacco anche. Destro sta bene, è un ex. Speriamo che non succeda la regola dell'ex, che fanno gol. Dovremo fare una grande fase difensiva".



Gennaio chiarirà dove può arrivare il Milan?

"Ripeto, sono fondamentali queste tre aprtite. Se non le facciamo bene, diventa un'agonia".



Le voci di un possibile esonero, la innervosiscono?

"Un leone non perde il sonno per una pecora, un leone se la mangia".



Honda dice che al Milan non si riesce a costruire molto per i tanti cambi di allenatore. Cosa pensa?

"Non so, non ho letto. Quando va in Giappone, parla, qua invece no. Non so, bisogna parlare con lui. Chiedetelo a lui, così ve lo spiega per bene. Lui capisce quello che vuole, fa il napoletano".



Zidane al Real Madrid?

"E' stato uno dei più grandi calciatori degli ultimi 20/30 anni. Ma allenare è un'altra cosa. Avrà imparato da Ancelotti. Sono contento per lui, ma mi dispiace per Rafa".



A Frosinone potrebbe esserci stata la svolta?

"Abbiamo fatto tante svolte quest'anno. A Frosinone la squadra ha avuto un'altro spirito. Possiamo giocarcela con tutti, ma non dobbiamo sentirci superiori a nessuno. Essere più bravi tecnicamente non basta. Bisogna correre, pedalare".



Boateng subito in campo?

"Non credo, abbiamo tutti disponibili a parte Romagnaoli, Balotelli e Menez. Se ci dovesse essere bisogna, magari potrebbe entrare a gara in corso".



Regali sul mercato?

"Berlusconi mi ha fatto il regalo più bello facendomi allenare il Milan. Abbiamo riportato Boateng, tra un po' anche Mario e Jeremy, anche se ci vorrà tempo perché recuperino al meglio la condizione. Poi vediamo. Abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa fare. Di mercato parlo con la società".



Perché non avete fatto una mini tournée invernale?

"Era giusto rimanere qua, non ha fatto così freddo. Penso che ci si prepari meglio".



Come vede il calcio italiano?

"Il campionato è molto equlibrato. Non c'è tanta differenza tra grandi e piccole. Uno degli obiettivi del Milan è quello di far giocare gli italiani. A Frosinone abbiamo finito con 8 su 11, con un'età media di 25 anni. Lavoriamo per il presente, ma anche per il futuro. Siamo una delle poche squadre tra le grandi con tanti giocatori italiani".



Che differenze ci sono tra lei e Donadoni?

"Io invidio chi riesce a stare fermo bloccato in panchina. Io non ce la faccio. Ognuno ha il suo carattere".