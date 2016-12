Milan, Mihajlovic: "Sono soddisfatto a metà"

Il tecnico rossonero spiega il momento di SuperMario: "Non è mai stato in dubbio per giocare il derby, perché non è in condizioni per giocarlo. Deve migliorare la condizione fisica, è da tanto che non gioca. Abbiamo quattro giorni per preparare la partita e metteremo in campo la squadra migliore. Quanti minuti ha nelle gambe? Chiedetelo a lui. Non esulta? Gliel'ho detto tante volte, perché il calcio è gioia e quando si fa gol bisogna festeggiare. Lui è fatto così, rispettiamo la sua sensibilità da quel punto di vista". Sul turnover: "Non è facile fare subito bene per coloro che hanno giocato poco. L'atteggiamento di Poli e José Mauri è stato giusto. Mi rendo conto che non è facile".



Inevitabile parlare di mercato, con sei giorni ancora a disposizione per rinforzare la squadra: "Abbiamo le idee chiare e sappiamo chi resterà qua. Luiz Adriano? Ho detto che l'affare era vantaggioso per il giocatore e la società, ma come allenatore sono contento che sia tornato, perché si è sempre comportato bene e ha risolto anche delle partite".