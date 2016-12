Milan, Mihajlovic: "Solo Napoli e Juve hanno qualcosa in più di noi"

"Voglio ringraziare la squadra e anche il presidente: un grande presidente sa dire al momento giusto le parole giuste, ci ha dato grande serenità in un momento delicato" ha continuato il tecnico serbo. "Gli abbiamo regalato una bella soddisfazione, ma è soltanto una partita vinta. Spero che il girone di ritorno sia per noi una rivincita: Juve e Napoli hanno qualcosa in più, ma il campionato è ancora aperto, ci sono ancora 18 finali e dobbiamo cercare di giocarle come stasera per scalare più posizioni possibili. Ho visto talmente tante ultime spiagge che quest'estate non vado più al mare: questo gruppo merita fiducia, ha sempre dimostrato attaccamento e grande impegno, anche quando i risultati non arrivavano. Ora godiamoci questa vittoria e da martedì prepareremo la difficile trasferta di Empoli, ma la squadra sta crescendo. Per quello che abbiamo fatto nel girone di andata avremmo anche meritato 5-6 punti in più: non siamo mai stati al completo, ci sono mancati spesso gli attaccanti. Con il 4-3-3 e il 4-4-2 abbiamo fatto delle ottime partite, ma quando recupereremo i migliori Boateng, Balotelli e Menez vorrei tornare al 4-3-1-2. Sono contento per Prince e anche per Mario: sono due giocatori importanti, anche oggi hanno dimostrato che quando stanno bene possono fare la differenza. Ranocchia? Non parlo dei giocatori che non alleno: la società sa come e se intervenire".