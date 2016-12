Milan, Mihajlovic: "Siamo veri uomini, dominata la ripresa"

Queste le parole di Mihajlovic dopo Roma-Milan: "I veri uomini si rialzano sempre dopo essere caduti. Noi oggi ci siamo comportati da veri uomini: siamo partiti non benissimo e Donnarumma ci ha salvato all'inizio, ma abbiamo preso le misure col passare dei minuti e nel secondo tempo abbiamo dominato".

Poi, sulla poca concretezza offensiva: "Nelle ultime due partite dovevamo fare 6 punti e ne abbiamo fatto solo 1: il problema che non concretizziamo è reale. Ma stasera devo ringraziare i ragazzi: hanno fatto una gran partita su un campo difficile, questo gruppo merita fiducia. È una squadra che gioca, che crea, che è unita".

Poi il tecnico ha raccontato cos'è successo nell'episodio dell'espulsione: "Ormai un allenatore in panchina non può fare più nulla: ero deluso per il gol sbagliato, cosa devo fare? Recitare una poesia? Penso che la regola debba essere rivista. Non diamo un bel esempio, ma forse gli arbitri devono anche sforzarsi di capire le tensioni che noi allenatori, non giocando, non riusciamo a sfogare".

Infine, un commento alle prestazioni di Romagnoli-Boateng e sul mercato: "Alessio ha fatto sempre bene, anche se stavolta sul primo gol Rudiger lo dovevamo marcare lui. È un ragazzo giovane, qualche errore gli si può perdonare, ma che non si ripeta. Boateng è importante, ha personalità, qualità, forza e spirito giusto: sono molto contento di lui e spero continui così. Di mercato parlo con la società, sappiamo quello che dobbiamo fare".