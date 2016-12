Milan, Mihajlovic: "Siamo un po' in emergenza"

Sinisa Mihajlovic non nasconde i problemi di formazione in vista dell' Udinese : "Vorrei fare un po' di turnover, ma siamo corti . Cambierò qualcosa ma cercherò di rimanere con più titolari possibili". Balotelli sarà titolare? "Può essere. Si sta comportando in modo esemplare. Trequartista? Se lo dice Berlusconi ...". Poi su Bacca : "Carlos ha fatto tre gol ma poteva anche farne di più . Io non mi accontento mai".

MIHAJLOVIC A MILAN CHANNEL

Balotelli è sempre sulla bocca di tutti, Mihajlovic sta al gioco: "L'ho conosciuto a 17 anni, ora ne ha 25: non so nel frattempo come si sia comportato ma con me è tutto ok. Può fare il trequartista? Se lo dice il presidente lo può fare, ovviamente con caratteristiche diverse". Mihajlovic ha anche parlato dei problemi difensivi: "Negli ultimi due anni il Milan ha subìto 99 gol, quindi uno dei prossimi obiettivi delle prossime partite è mantenere la porta inviolata. Vero che giochiamo all'attacco, ma le punte devono sacrificarsi anche in fase difensiva". L'allenatore rossonero non si aspetta un match facile: "Rispetto l'Udinese e Colantuono, sono in difficoltà ma ci possono dare fastidio. Giocando con la stessa intensità, coraggio e personalità delle ultime due partite possiamo farcela".

Poi due parole sui giovani Ely e Calabria: "Rodrigo è stato sfortunato a Firenze, ora è fuori perché i due centrali stanno facendo bene. Davide non è più una sorpresa per me, dopo 15 giorni di ritiro avevo già capito che era un ragazzo con la testa sulle spalle". Poi una battuta su Inter e Mancini: "I cavalli vincenti si vedono all'arrivo, non all'inizio. Basta non farli scappare troppo. A Roberto invidio solo il taglio di capelli. Non il colore, il taglio!".

Infine, l'emergenza centrocampo che dovrebbe rientrare col Genoa: "Penso che Bertolacci ci sarà, così come Kucka che invece non avrò a disposizione per Udine. Bonaventura? Potrebbe diventare trequartista col rientro di Bertolacci, sta giocando bene e non mi ha stupito perché è quello che pensavo di lui".