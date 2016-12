Milan, Mihajlovic: "Siamo penalizzati, non sono scemo"

Sinisa Mihajlovic , ai microfoni di Premium Sport, si scaglia contro gli arbitri, dopo l'1-1 ottenuto contro il Verona : "Non parlo mai dell'arbitro. Ma è da un po' di gare che ci stanno danneggiando: due i gol regolari annullati e non ci fischiano rigori. Oggi ce ne era uno su Bonaventura , poi siamo stati polli noi a subire quella rete da Toni . Abbiamo avuto tre occasioni nitide, ma in generale non si può andare avanti così. Non sono scemo".

Poi, Mihajlovic ha proseguito nella sua analisi: "La contestazione dei tifosi la comprendo: è giusta. Mi dispiace per i tifosi e per la società. Sapete che non parlo mai degli arbitri, ma questi dettagli non posso non evidenziarli: non è che giochiamo con i ragazzi della Primavera, è incomprensibile. Così non si può andare avanti. La prestazione non è stata faticosa, abbiamo creato occasioni da gol anche con l'uomo in meno: più di così cosa dobbiamo fare? Non è la prima volta che ci danneggiano: noi qui ci giochiamo la vita. Con Galliani non ho ancora parlato, parlerò in settimana. Tatticamente stiamo provando di tutto: i miglioramenti ci sono stati, dalla partita con il Napoli a oggi. Cerchiamo di lavorare per migliorare e trovare nuove soluzioni: i ragazzi si stanno impegnando".