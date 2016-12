Milan, Mihajlovic sgrida i tifosi: "Non si fischiano i giocatori"

Esordio a San Siro con bel gioco e vittoria. Eppure Mihajlovic ha modo di mostrare subito il suo carattere sanguigno al termine del 2-0 contro il Perugia. Perché al tecnico rossonero non sono piaciuti i fischi che i tifosi milanisti hanno indirizzato verso Cerci, subentrato a Luiz Adriano: "Non mi piace che i tifosi possano fischiare un loro giocatore, così non si fa. Si viene allo stadio per tifare, se poi uno gioca male, si fischia alla fine".

Al di là della polemica per i fischi a Cerci, Mihajlovic ha visto Milan soddisfacente anche se "bisogna giocare sempre al massimo, invece abbiamo gestito il 2-0 senza affondare e questo non mi è piaciuto. Però non abbiamo rischiato niente. Romagnoli ed Ely hanno giocato bene, tutti hanno fatto la loro parte e non era facile, era la prima partita davanti al nostro pubblico". Ora si penserà al campionato, al via domenica: "Con la Fiorentina sarà una partita difficile. Milan al 70%? Non sono bravo in matematica. Si vede l'organizzazione, si vede il carattere, si vede pressing, ci sono tante cose buone ma ci sono anche tante cose in cui dobbiamo migliorare ancora". Poi su Bacca e Luiz Adriano: "Non sono ancora al massimo, ci vuole ancora un po' di tempo, ma soltanto giocando possono recuperare il miglior stato di forma". Infine capitolo mercato: "Ibrahimovic? La società sa di cosa c'è bisogno".