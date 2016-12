Milan, Mihajlovic: "Serve più precisione davanti alla porta"

E sulla gara, il serbo ha analizzato: "Faccio i complimenti al Chievo, che ha fatto bene in campionato. È una vittoria fondamentale per risalire in classifica e ritrovare fiducia. Ora abbiamo un'altra partita difficile contro la Lazio. Berlusconi ha detto che avrebbe giocato lui se fosse arrivato? Allora siamo stati fortunati che non sia arrivato in tempo". Sui progressi della squadra: "Non abbiamo subito gol e questo è un progresso. Ma anche contro il Sassuolo avevamo concesso poco. Dopo il primo tempo non ero contento e l'ho fatto capire nello spogliatoio".