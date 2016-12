Milan, Mihajlovic: "Recuperemo punti sulle altre, non ho mai perso a Reggio Emilia"

Sinisa Mihajlovic vede la Roma volare in ottica Champions ma non condanna il Milan : "La storia del campionato dice che non siamo in grado di 8-9 vittorie di fila ma sono convinto che recuperemo punti sulle altre". In vista del Sassuolo , il serbo è ottimista: "Loro stanno bene ma non ho mai perso a Reggio Emilia, possiamo farcela. Inizierà Balotelli con Bacca, poi entrerà Menez. El Shaarawy ? Non è un mio giocatore".

LA CONFERENZA

Il momento di Honda

Deve fare il nostro numero 10 anche se atipico, fa un lavoro molto più complesso di un trequartista classico. Ci dà equilibrio e ci dà un mano con questo sistema di gioco

Balotelli può avere chance di essere convocato per gli Europei?

Ora deve pensare solo al Milan e sfruttare tutte le occasioni che avrà, il resto sarà una conseguenza. Lui, come Menez, ha già dimostrato di poter essere decisivo.

Come sta Kucka?

Sta facendo bene, bisogna fare i complimenti a Galliani per l'acquisto visto che molti erano scettici mentre io gli ho detto subito di comprarlo. In campo si fa sentire, è un carro armato: dalle parti dei Balcani siamo fatti così (sorride, ndr)

Alex, Zapata e Romagnoli stanno tutti bene: come deciderà?

Un peccato lasciarne uno fuori, ho fiducia in tutti. Li userò un po' tutti a turno, sceglierò anche considerando gli attaccanti avversari

Ci si aspetta molto anche da Bertolacci, a che punto è?

Lo considero un titolare, poi dipende dagli stati di forma, si è alternato spesso con Kucka. Col Sassuolo dovrebbe giocare. Anche Poli e Mauri hanno fatto bene, sono coperto a centrocampo.

Cosa ne pensi del momento di El Shaarawy?

Sono contento per lui, rimane comunque un nostro giocatore. L'ho conosciuto anche, si era allenato bene ma non voglio parlare dei giocatori che non alleno.

Hai visto Balotelli sbloccato anche negli atteggiamenti?

Lui deve sacrificarsi, come fanno tutti. Chi lo fa, gioca. Se no, non gioca. Ora può giocare e deve dimostrarmelo.

Il Milan ha la forza per fare un filotto di vittorie stile-Roma?

Noi abbiamo già continuità ma non siamo in grado di fare 8-9 vittorie di fila, lo dice il campionato. Ma sono sicuro che entro la fine del campionato recupereremo punti alle altre. In queste undici partire dovremo cercare di vincerle tutte come dice Berlusconi ma è molto difficile

Secondo Berlusconi, Bacca-Balotelli è la coppia che si assortisce meglio tra le punte del Milan: è d'accordo?

Sono d'accordo a metà... ma io penso che i campioni parlino la stessa lingua, quindi possono giocare insieme

Con il ritorno di Diego Lopez tra i convocati, come rilanciarlo ora che Donnarumma sta facendo benissimo?

Se potrà giocare da qui alla fine del campionato? Dipende solo da Donnarumma

Con l'Alessandria meglio Menez, perché scegliere Balotelli?

Il Sassuolo corre tanto ed è più forte dell'Alessandria: forse Balotelli sarebbe più utile e terrebbe meglio palla, Menez soffrirebbe un po' fisicamente. Penso partirà Balotelli e poi entrerà Jeremy.

Con Bacca, perché Balotelli o perché Menez?

Entrambi non hanno 90 minuti, quindi faranno staffetta. Non so chi partirà dall'inizio o subentrerà ma l'importante è che siano decisivo, mi aspetto questo da loro

Al di là della Champions, è uno spareggio europeo?

Sono convinto che finiremo davanti al Sassuolo anche prima di sapere come finirà la partita, poi non so se riusciremo ad arrivare terzi.

Vista la vittoria della Roma, si può solo vincere?

L'unico modo per risalire, quando sei dietro, è vincere: e magari neanche basta se quelle davanti non si fermano. Questa settimana potremmo recuperare qualcosa alla Fiorentina ma non possiamo sbagliare: i prossimi 3 match saranno fondamentali per vedere se potremo lottare per la Champions

Il Sassuolo sta bene e ha fiducia per questa sfida, può essere uno stimolo per il Milan?

Se fossi un giocatore sì, poi non so se gli serve per caricarsi o per non avere paura... Sarà una partita difficile, stanno bene, si sono ripresi dopo un momento così così. So che il Milan non ha mai vinto a Reggio Emilia ma io come allenatore non ho mai perso là, abbiamo le carte in regola per vincere: ho fiducia