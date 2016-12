Milan, Mihajlovic: "Preso un tiro in porta e un gol, va così"

Donnarumma è apparso indeciso sul gol del pareggio firmato da Berardi: "Io non guardo l'età, guardo se uno è bravo o non è bravo. Il ragazzo si allena bene e in questo momento è quello che mi dà più fiducia. Ci si lamenta sempre che non giocano i giovani poi quando giocano si crea un caso. Andiamo avanti e vediamo cosa succederà, ho due bravi portieri. Quando si subisce gol tutti hanno responsabilità, si magari ha preso il gol sul palo suo ma si vince in 11 e si perde in 11. Il gruppo è unito, lavora bene e questo è importante. Contestazione della curva? I tifosi hanno diritto di protestare se è una protesta civile ma li voglio ringraziare perché durante la partita hanno sostenuto la squadra. Poi prima o dopo se sono scontenti fischiano, se sono contenti applaudono. A Milano sono abituati bene perché hanno visto giocare grandi campioni ma non penso che a Maldini e a Baresi non hanno mai fischiato, è normale. La prestazione di Cerci? Ha giocato due partite da titolare perché con il modulo di prima poteva fare la seconda punta ma non era la sua posizione naturale. Con il tridente gioca nel suo ruolo naturale, oggi ha fatto bene, ha fatto l'assist nell'occasione del rigore".