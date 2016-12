Milan, Mihajlovic: "Possiamo arrivare terzi"

Lunedì i rossoneri, reduci dal successo in campionato contro il Genoa, faranno visita al Napoli: "Noi cerchiamo di giocare sempre per vincere e non partiamo battuti, loro hanno dimostrato di essere la squadra migliore insieme alla Juve - spiega Mihajlovic -. Non sarà facile per noi, ma nemmeno per loro. La vittoria del derby vale come lo scudetto? Questa è una mentalità provinciale, io preferisco perdere il derby ma vincere lo scudetto".



Resta ancora da definire il futuro del tecnico: "Tutti gli allenatori dipendono dai risultati, purtroppo funziona così. Sono regole del calcio che accettiamo, sapendo a cosa andiamo incontro. Io non sono preoccupato di quello che potrà succedere l'anno prossimo. Vado avanti a testa alta, con la coscienza pulita".