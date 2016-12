Milan, Mihajlovic: "Perdere non fa piacere, ma sono soddisfatto"

La prima sconfitta della sua avventura milanista non ha sconvolto i piani e le idee di Sinisa Mihajlovic . "Sapevamo che loro erano più avanti di noi. Abbiamo cambiato modulo e siamo indietro nella preparazione. Non fa mai piacere perdere, ma posso essere soddisfatto rispetto al momento. Abbiamo interpretato bene la gara. Si poteva fare meglio e faremo meglio. Ci sono giocatori non ancora nella stessa condizione di chi ha iniziato subito", ha detto.

"La squadra segue me e lo staff e dev'essere sempre così. Abbiamo cercato quello che abbiamo provato in allenamento. Per l'inizio del campionato saremo pronti fisicamente, tecnicamente e tatticamente", ha aggiunto. Sui chi manca e chi c'è: "I giocatori che devono arrivare Bacca, Luiz Adriano, Menez, Zapata ci daranno una grossa mano e potranno fare la differenza. Calabria ha fatto bene e se non si monta la testa, e non credo lo farà, avrà un grande futuro"