Milan, Mihajlovic: "Per vincere ci vuole la miglior prestazione"

Che effetto le fa tornare all'Olimpico?

"Sono già tornato dieci volte. Comunque, fa sempre piacere. E' casa mia. Sarà più bello se riuscirò a vincere".



Come vede Diego Lopez?

"Lui è un portiere importante che io stimo molto. Tornerà, ma in questo momento preferisco Donnarumma".



Niang può fare l'esterno?

"Lui può ricoprire tutti i ruoli in attacco. Ha giocato ovunque al Genoa. Dove avremo più bisogno, giocherà".



Novità sul recupero di Balotelli?

"No".



Parliamo di Alex.

"In queste tre partite la coppia centrale difensiva ha fatto bene. E' anche coinciso con il cambio di modulo. Abbiamo Mexes che è quasi recuperato ed è una soluzione importante. Come lo è Zapata".



Tornando alla risposta sulle critiche?

"Ho detto che do rispetto e lo chiedo. Le parole vanno usate in maniera migliore. C'è chi si riconosce in quello che ho detto. Non si possono offendere i giocatori, soprattutto se chi offende non capisce di calcio".



Berlusconi ha parlato di Champions League come obiettivo. Cosa ti fa pensare che il Milan possa scalare la classifica e arrivare tra i primi 3?

"E' il nostro obiettivo e lo abbiamo già detto. Ora ci sono squadre che stanno meglio di noi, ma non è detto che lo saranno per tutto il campionato. Quando recupereremo gli infortunati, soprattutto gli attaccanti, sicuramente ci divertiremo di più".



Dove siete migliorati di più?

"Non c'è una cosa particolare. Ho sempre avuto fiducia. So che usciremo dal momento difficile e faremo quello che sappiamo. I conti si faranno alla fine".



E' la prima volta che giocate con questo modulo contro una grande.

"Tutto dipende sempre dall'atteggiamento. Il modulo non ti fa vincere o perdere le partite. Io vedo i ragazzi come si allenano e si può vincere contro chiunque. Dovremo stare attenti ai punti forti della Lazio".



Quanto è importante vincere?

"Perdere non fa mai piacere. Non fasciamoci la testa prima di romperla. Andremo all'Olimpico, provando a vincerla. E' una grande squadra, ma ha i suoi punti deboli. Sappiamo di poterla giocare alla pari".



C'è fiducia?

"Sì, sappiamo il nostro valore e le nostre qualità. Se dovessimo vincere, sarebbe davvero una cosa importante".



Secondo lei, ci vuole più coraggio nei cross?

"Sì può sempre migliorare, poi i piedi sono quelli. E' vero per quanto riguarda il poco coraggio, anche io nell'intervallo mi sono arrabbiato con la squadra perché aveva paura di sbagliare. Arrabbiandosi, nel secondo tempo sono entrati con un altro piglio e abbiamo creato tanto attraverso il gioco".



Come valuta le gare di Donnarumma?

"In generale, se le critiche diventano anche offensive allora io non ci sto. Le parole vanno misurate perché falsità ed esagerazioni non mi piacciono. Non sono qui per essere offeso o perché la mia squadra debba essere offesa. Tornando a Donnarumma, lui è un nostro gioiello. Tutti devono trattarlo con più affetto e fiducia. Ha dimostrato di avere carattere e personalità: se c'è chi lo giudica, allora chiedo cosa facevano loro a 16 anni. Lui si deve solo preoccupare di quello che gli dico io, non gli altri. E sta facendo bene".



Come vede Niang?

"Lo portiamo e se ci sarà bisogno può giocare 15-20 minuti. Dopo l'allenamento svolge sempre qualcosa anche a livello aerobico. Più passa il tempo e più sarà pronto. E' una soluzione come esterno d'attacco o una delle due punte a partita in corso per domani".



Che gara bisognerà fare contro la Lazio?

"Il Milan con 13 squadre parte da favorito e se gioca da Milan vince, poi ci sono altre 6 squadre con cui ce la giochiamo a pari, insieme a Fiorentina, Napoli, Inter, Roma e Juventus. In queste partite vincere o perdere può dipendere da episodi. Se vogliamo fare risultato deve esserci il miglior Milan della stagione. La squadra ha recuperato e abbiamo più fiducia, sono convinto che faremo una bella prestazione".