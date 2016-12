Milan, Mihajlovic: "Passo avanti, ma ci vuole tempo"

Impossibile non parlare della vicenda Romagnoli, il giocatore che lui stesso voleva fortemente e che la Roma sembra aver blindato. "Vediamo quello che succede, 25 milioni soon tanti soldi per un giocatore giovane, che in prospettiva può diventare molto forte. Il mercato è lungo, la società sa cosa serve per migliorarci. Sono sereno, sono in piena sintonia con la società", ha aggiunto. Sabato sera (ore 20.45 su Premium Sport) altra amichevole, ma contro un avversario come il Lione. "Cercheremo di migliorare, dal punto di fisica tattico, tecnico e fisico. Lavoriamo per quello duramente, sarà un test importante. Queste partite servono per vedere dove abbiamo dei problemi e dove dobbiamo lavorare", ha concluso.