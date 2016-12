Milan, Mihajlovic: "Non ho mai pensato di mollare"

Intervenuto a Premium Sport, Sinisa Mihajlovic ha analizzato il pessimo momento del Milan : "Bisogna continuare a lavorare e cercare di stare sereni. Abbiamo sbagliato troppo: abbiamo avuto almeno 5 occasioni a tu per tu col portiere e se non segni poi rischi di perdere, come infatti è avvenuto. Facciamo pochi gol, questo è il problema, ma i ragazzi hanno sempre cercato di vincere. Io non ho mai pensato di mollare".

E sull'ennesima contestazione di San Siro, il serbo ha aggiunto: "Capisco i tifosi che fischiano, quando si perde si è tutti nervosi, è giusto. Se caccio qualcuno? Non posso cacciare nessuno: nonostante la sconfitta abbiamo fatto la nostra partita, l'unico problema è che non riusciamo a concretizzare le palle gol create e quando questo capita poi il calcio ti punisce. Non penso che abbiamo un valore lontano dalle big: per 4-5 mesi abbiamo avuto solo 2 attaccanti a disposizione. Al completo il valore della squadra sarebbe salito".



Infine, Miha ha analizzato la gara: "Nel primo tempo non abbiamo rischiato quasi nulla, poi, per troppa voglia di vincere, abbiamo perso equilibrio e loro hanno sfruttato l'occasione che si è creata. Noi, invece, quelle occasioni non le abbiamo sfruttate: è una sconfitta che brucia e siamo i primi a essere dispiaciuti, ma dobbiamo subito pensare alla prossima. Galliani negli spogliatoi a fine partita? Non abbiamo parlato perché ero con il mio staff: ci sarà occasione per farlo prossimamente. Il vero obiettivo del Milan è lottare per un posto in Champions e cercare di vincere la Coppa Italia. Il mercato? Ne parlerò con la società".