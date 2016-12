Milan: Mihajlovic "Non ho avuto paura"

"Non pensavamo di andare ai supplementari - ha detto Mihajlovic nel dopo gara - Sono stati bravi. Bonaventura e Montolivo? È stato convocato anche Romagnoli. Hanno avuto un giorno libero poi abbiamo deciso di farli venire in ritiro, ma in panchina, pronti a entrare in caso di bisogno. Pensavo non ci sarebbe stato bisogno e invece abbiamo deciso di metterli dentro". Sul campionato: "E' un mese importante, abbiamo 3-4 partite alla nostra portata, ma in Italia non c'è nulla di facile e lo abbiamo visto stasera. Abbiamo fatto bene con la Samp, ma la strada è ancora lunga. Se giochiamo come abbiamo fatto sabato scorso possiamo toglierci delle soddisfazioni. Visto che non abbiamo le Coppe europee, la Coppa Italia è un nostro obiettivo. Le seconde linee? Siamo il Milan e sono tutti giocatori del Milan. Tutti si stanno allenando bene e meritano un'occasione, altrimenti mandiamo via tutti e giochiamo con tredici giocatori...".