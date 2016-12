Milan, Mihajlovic: "Nessuna rivincita contro la Fiorentina"

Pronto al debutto in campionato. "Ho sentito stamattina mister Sacchi che mi ha fatto in bocca al lupo e mi ha ricordato che anche lui aveva iniziato a Firenze, anche se ha perso", le prime parole di Mihajlovic.



Davanti avrete Bacca e Luiz Adriano.

"Sono giocatori forti, che abbiamo preso per fare gol e fare la differenza. Dobbiamo essere bravi a metterli in condizione di fare gol. Penso abbiamo uno dei migliori attacchi della serie A".



C'è qualcuno che l'ha sorpresa?

"Conoscevo quasi tutti. Se devo parlare chi mi ha sorpreso individualmente Ely e Calabria. Davide quasi niente, Ely ho visto qualche partita con l'Avellino. Forse perché li conoscevo meno delgi altri".



Si parla ancora di Ibrahimovic.

"Io però non parlo di giocatori che non alleno".



Davanti alla difesa c'è concorrenza tra De Jong e Montolivo?

"Sono due giocatori che non hanno un ruolo fisso. Possono giocare davanti alla difesa o interni. Riccardo arriva da un lungo infortunio, è indietro ancora un po' di condizione, anche se sta migliorando. Ha caratteristiche differenti da Nigel, ma saprà essere importante".



Esistono titolari inamovibili al Milan?

"No, nessuno lo deve pensare".



La squadra ha cambiato mentalità.

"Non credo di aver avuto difficoltà perché i ragazzi mi hanno ascoltato e dato fiducia. Siamo migliorati rispetto a un mese fa. La mentalità sicuramente è cambiata, cerchiamo di scalare in avanti, di recuperare in avanti".



Si sta intervenendo ancora sul mercato.

"Vedremo quello che succede, la società sa dove intervenire se ci fosse bisogno".



Lei firmerebbe per il terzo posto?

"No, c'è tutta la stagione davanti ancora".



C'è grande entusiasmo attorno al Milan.

"Mi sono accorto che c'è entusiasmo, però so anche che bastano 2-3 partite non fatte bene e torna tutto come prima. Dobbiamo sfruttare questo momento di fiducia e entusiasmo".



La Fiorentina ha disputato un ottimo precampionato.

"Dobbiamo pensare a noi stessi e cercheremo di lavorare sui nostri principi e sui nostri tempi di gioco. Ma non per la Fiorentina, questo vale per tutti gli avversari".



Gli obiettivi del suo Milan?

"Lo abbiamo sempre detto. Vogliamo arrivare tra i primi tre posti, quest'anno campionato sarà molto equilibrato. Si può fare bene, ci sono grandi giocatori".



Cosa può dirci sulla formazione?

"Può darsi che la formazione sia simile a quella con il Perugia" E' cambiato in questi anni? "Sono sempre lo stesso come carattere. Sicuramente come allenatore non sono lo stesso di 4 anni fa. Sono sempre diretto, sono fatto così. Se io voglio dai giocatori lealtà e rispetto, sono il primo che lo deve fare. A qualcuno non piacerà, ma dirò sempre la verità e quello che penso ai giocatori".



Come vede il Milan?

"Sono molto fiducioso per domani, se abbiamo la mentalità giusta e mettiamo in pratica tutto quello che sappiamo fare, abbiamo grande possibilità di vincere. Penso che siamo sulla buona strada, arriveranno anche momenti difficili, come sarà domani. Noi dobbiamo sempre uscire a testa alta dal campo".



Per lei è una rivincita?

"Io sono stato un anno e mezzo e ringrazierò per tutta la vita la famiglia Della Valle. E' stato un periodo difficile, come sa anche Montolivo. Andremo là cercando di vincere, senza voglia di rivincita".



Sinisa Mihajlovic si debutta con la Fiorentina.

"Quest'anno il calendario ci ha messo davanti un avversario forte, forse è meglio così, capiremo chi siamo. Ho grande rispetto per la Fiorentina, dobbiamo battere tutti gli avversari, uno dopo l'altro. Anche noi vogliamo i 3 punti come loro, non voglio vincere. E lo dirò domani anche ai nostri ragazzi: ci sono delle squadre che possono sognare di vincere e altre che hanno il dovere di vincere. Noi faremo sempre parte del secondo gruppo. Vorrei poi fare un chiarimento: non ho mai detto che non guardo spettacolo e cerco solo risultati. Io so che nella storia del Milan i risultati sono sempre arrivati attraverso il gioco".