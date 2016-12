Milan, Mihajlovic: "Le partite vanno chiuse: chi non si impegna con me non gioca più"

Chi è il destinatario del messaggio? Balotelli? Menez? Oppure qualcun altro ancora? Più probabilmente più o meno tutti quelli scesi in campo e protagonisti di un finale di partita che a Mihajlovic non è proprio piaciuto: "Sono contento per la vittoria - ha detto il tecnico del Milan dopo il successo col Genoa - ma le partite vanno chiuse: dovevamo fare il terzo gol e soprattutto non soffrire così nel finale . Chi non lotta con me non giocherà più".

“Dovevamo vincere e l'abbiamo fatto giocando bene e non soffrendo quasi mai e questo è molto importante. Nel girone d'andata dopo sei partite avevamo fatto 9 punti, in quello di ritorno ne abbiamo fatti 14 e potevano essere di più" ha continuato il tecnico serbo. "Però non dovevamo soffrire così alla fine, dovevamo fare il terzo gol e abbiamo rischiato il pareggio ma questo è anche colpa mia, quindi da ora in poi chi non si sacrifica fino al 94esimo non vedrà più il campo: i ragazzi sanno a chi mi riferisco, non è detto che ce l'avessi con Balotelli. Bacca ancora in gol al primo pallone toccato? Lui ha il gol nel sangue, speriamo che continui così. Sapevamo avesse queste caratteristiche, l'abbiamo pagato ma i soldi sono stati spesi bene. Quando recupereremo al massimo tutti avremo più soluzioni offensive sarà ancora più difficile per gli avversari.

"Il momento difficile dell'Inter? L'Inter è una squadra forte, Mancini è un grande allenatore e i nerazzurri lotteranno fino all'ultimo per un posto in Champions. Montolivo e Honda sono rinati? Montolivo è cresciuto molto, è il primo in Italia per il recupero dei palloni. Anche Honda ha fatto benissimo, sono stati criticati dai tifosi ma sono stati bravi a reagire e a ribaltare le loro prestazioni. La trasferta di Napoli dirà dove può arrivare il Milan? Sarà una gara difficile contro una delle due squadre più forti del campionato. Loro stanno bene ma non sarà facile batterci".