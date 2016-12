Milan, Mihajlovic: "Ho avuto le risposte che cercavo"

"Oggi cercavamo delle risposte e sono arrivate, volevamo la vittoria e la continuità nei risultati - ha commentato il tecnico del Milan a Premium Calcio -. Nella bottiglia stappata al derby oggi abbiamo trovato un ottimo spumante, per lo champagne dovevamo fare il terzo gol. Dovevamo chiuderla prima, l'unica pecca della gara è questa perché comunque non abbiamo rischiato niente E' un altro Milan rispetto a quello del girone di andata, in queste prime 4 gare del girone di ritorno abbiamo fatto 10 punti che potevano essere 12 se non sbagliavamo a Empoli. Dobbiamo continuare così, mantenendo lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime due partite. L'obiettivo rimane la Champions? Non ho mai parlato di Champions, noi vogliamo vincere più partite possibili poi vedremo. Per adesso siamo nella zona Europa League, se faremo bene potremmo puntare alla Champions che però ora è ancora molto lontana. Chi è il rigorista tra Bacca e Niang? Sono tutti e due rigoristi, chi se la sente lo tira. Bacca ero un po' arrabbiato ma poi nello spogliatoio ci siamo parlati ed è passato: l'importante è che la palla sia entrata, poi chi li tira cambia poco. La formula per aver blindato la difesa? Il segreto è lavorare, cercare di migliorare e di non ripetere gli sbagli fatti: non bisogna essere degli ingegneri nucleari per capire le cose.