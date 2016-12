Milan, Mihajlovic ha deciso: Balotelli andrà in panchina

Sinisa Mihajlovic ha deciso: Balotelli andrà in panchina contro il Palermo. Quando è entrato in campo nel derby con l'Inter , l'attaccante rossonero ha fatto davvero bene, ma il tecnico serbo preferisce, solo per ora, di non caricarlo di troppe responsabilità . Così si punterà ancora sul tandem Bacca-Luiz Adriano . Ma per il secondo debutto da titolare con la maglia del Milan manca davvero poco. Balo potrà giocare dal 1' con l'Udinese martedì sera.

In pubblico Mihajlovic non si lascia andare a molti elogi, ma in privato è il primo a consigliare Balotelli su cosa fare o non fare. Il tecnico serbo, che ci ha messo la faccia per far tornare l'attaccante a Milanello, sta lavorando molto sulla testa del giocatore e prepara il suo esordio da titolare contro l'Udinese. Prima, però, c'è da pensare alla gara col Palermo.



In questo momento Super Mario è utile a gara in corso. Contro l'Inter ha dimostrato, sul campo, di essere ancora quel giocatore capace di poter fare la differenza. Basta volerlo. E poi, a dirla tutta, il Palermo porta fortuna a Balotelli. In tre precedenti (due con l'Inter e uno con il Milan), il rossonero ha segnato cinque gol. E addirittura due doppiette nelle ultime due gare. I siciliani sono avvisati.