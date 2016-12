Milan, Mihajlovic: "Era impossibile non vincere, ma è successo"

C'è davvero molto rammarico nelle parole di Sinisa Mihajlovic , intervenuto ai microfoni di Premium Sport. "Ci dispiace per non aver vinto, era una grande occasione. Ma i giocatori non si devono abbattere, perché se continueremo a giocare così risaliremo sicuramente in classifica". Il Milan ha giocato un bel secondo tempo, ma è mancato il secondo gol: "Nella ripresa non c'è stata partita. Era impossibile non vincerla, ma è successo".

Mihajlovic ha continuato nell'analisi: "Il risultato è casuale, abbiamo preso gol sul loro unico tiro in porta". Il tecnico serbo si era arrabbiato in occasione del quasi 2-0 dell'Udinese per un fuorigioco non fischiato: "Non c'era bisogno di un ingegnere nucleare per capire che Lodi era in fuorigioco, poi non conta che sul ribaltamento di fronte abbiamo fatto gol: le mie proteste all'arbitro erano riferite a quell'episodio. Siamo la squadra che nelle ultime partite ha calciato più in porta, ma segniamo poco: se concretizzassimo di più la classifica sarebbe molto diversa, ma l'importante è che ci sia il gioco. I cambi di Kucka e Niang? Sono stati forzati. Balotelli non è ancora in condizione, quello che può fare lo fa: sta migliorando e giocando ritroverà la condizione, anche se si vede che non è ancora il miglior Balotelli. Donnarumma? È davvero bravo".