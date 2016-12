Milan, Mihajlovic: "Empoli squadra vera, contento per Luiz Adriano"

LA CONFERENZA

Qualcuno pensa già al derby

Inutile parlarne ora, prima vinciamo ad Empoli - cosa non facile - poi pensiamo all'Alessandria in coppa Italia e solo allora penseremo all'Inter

Come sta Balotelli?

Ha poca autonomia, lui dice di avere 60 minuti nelle gambe per come la vedo io al massimo trenta

Se il Milan dovesse chiudere il campionato in zona Europa League, andrebbe bene?

Non ne ho parlato con la società, non ci abbiamo pensato

Quali sono gli obiettivi che si pone per le prossime 5 partite?

Stiamo crescendo, abbiamo fatto più punti del Milan degli ultimi 4 anni considerando le prime 20 partite. Certo, meritavamo qualche punto in più e questo mi fa arrabbiare. La media punti a cui dobbiamo puntare è di 2 a partita

Il suo futuro sarà ancora al Milan?

Ho un contratto, poi decide la società. Ho la coscienza pulita, vado avanti a testa alta

Cosa vuole in più dalla squadra?

Continuità, soprattutto. Dopo il match con la Fiorentina ho mostrato ai ragazzi 11 elementi che sono stati fondamentali per farci vincere: cose come generosità, cinismo, voglia di fincere. Dipendono da noi e mettendoli ogni volta in campo, ci faranno vincere più partite.

Novità su Diego Lopez?

Sabato farà un controllo medico con Mexes, quando tornerà vedremo se giocherà

Cosa cambia con il ritorno di Luiz Adriano?

Da allenatore sono contento, il trasferimento sarebbe stato vantaggioso per lui e la società ma non è andato in porto. Si è allenato con noi e lo porto a Empoli, finalmente stiamo recuperando tutti. Balotelli e Boateng non sono ancora al massimo ma saranno utili a partita in corso.

Ha sentito Mancini dopo la lite con Sarri?

No. Cosa ne penso? Non so, da quando sono al Milan mai avuto problemi con colleghi. Sarri, con cui ho un ottimo rapporto, non è un razzista ma ha sbagliato e lo ha detto. Noi allenatori dobbiamo dare il buon esempio anche se a volte la tensione porta a dire cose che non dovresti. Mancini ha esternato pubblicamente la cosa, io avrei fatto diversamente ma bisogna tenere conto della sua sensibilità e rispettarlo. Brutto episodio, ma ora è tempo di pensare a parlare solo di calcio

Il clima nel gruppo sembra tornato sereno

Sono contento, così si lavora meglio. Solo vincendo e giocando bene possiamo chiudere certe bocche e riportare serenità nell'ambiente

Il Milan è atteso da un'altra settimana difficile.

Ne abbiamo appena superata una delicata, gli esami non finiscono mai, ma siamo preparati a tutto. Pensiamo a una gara alla volta, non pensiamo al possibile aggancio alla Roma

Cosa si aspetta dalla partita di domani?

Nelle ultime 10 partite hanno fatto 20 punti, hanno vinto 6 volte di cui 4 fuori casa. Giocano per vincere, a viso aperto, e si conoscono a memoria. Anche noi stiamo bene però, serviranno concentrazione, voglia di vincere e cinismo visti con la Fiorentina.

Nella gestione Mihajlovic, i giocatori hanno pagato meno multe.

E' un piacere, con me i ragazzi si comportano benissimo. Senza disciplina non si va da nessuna parte. Il talento non vive senza disciplina, anche nella vita. I ragazzi stanno facendo tutto nel modo giusto

Prima della conferenza, Mihajlovic parla a Milan Channel. Su Luiz Adriano: "Si è sempre comportato bene, si è allenato con noi e sta bene. E' saltato il trasferimento e siamo contenti che sia tornato". Sui complimenti di Giampaolo: "Lo ringrazio, è bravo pure lui. L'Empoli è la sorpresa del campionato, una gara difficile contro una squadra che gioca bene. Sono organizzati e bravi nel possesso palla, dovremo sfruttare i punti più deboli. Se ripetiamo la gara con la Fiorentina, ce la faremo. E' stata un'ottima prestazione, ci sono comunque ancora cose da migliorare". Come sta il Milan? "Meritavamo qualche punto in più e questo mi fa rabbia. Ma questo deve essere il girone delle rivincite, superata una settimana difficile ora ne inizia un'altra contro Empoli, Alessandria e Inter". Infine, non si parla più di ultima spiaggia: "Contento. Ma non per me, per i giocatori e per l'ambiente"