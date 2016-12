Milan, Mihajlovic duro: "Rispetto all'anno scorso non è cambiato niente"

Sinisa Mihajlovic, come al solito, è schietto e analizza duramente la vittoria sofferta sull'Empoli: "Non abbiamo fatto bene, mi sento come se avessi perso. Dobbiamo ringraziare i nostri due attaccanti ma dobbiamo migliorare". Il tecnico serbo parla di paure: "So che San Siro è esigente ma rispetto al Milan dell'anno scorso non è cambiato nulla. In settimana facciamo bene, in partita no: mi prendo le colpe".