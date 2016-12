Milan, Mihajlovic: "Due punti persi"

E' nervoso Sinisa Mihajlovic nel post partita di Carpi , coda di uno 0-0 non esaltante del suo Milan . Il tecnico serbo sa di aver perso due punti importanti e spiega: “Nel primo tempo potevamo fare meglio, ma nel secondo abbiamo fatto bene e meritavamo di vincere. Loro si sono chiusi, hanno i loro meriti in particolare il portiere. Serviva un'invenzione di un attaccante o comunque dovevamo essere più intraprendenti e cattivi sotto porta".

Mihajlovic dice ancora: "Ci abbiamo provato in tutte le maniere, sono due punti buttati via. Dovevamo vincere e purtroppo non ci siamo riusciti: peccato, ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita, che sarà altrettanto difficile. Non sono arrabbiato, sono dispiaciuto perché dovevamo vincere: c’è mancata cattiveria e intraprendenza. Rispetto alla partita scorsa c’è stato un passo indietro, ma era anche un match diverso: lì siamo stati bravi a sbloccarla, mentre qui non ci siamo riusciti e il giudizio cambia. Ma i ragazzi ci hanno provato".



"Se è mancata aggressività all’inizio? Si può fare quando gli avversari giocano - conclude -, ma loro buttavano sempre la palla sui due loro attaccanti saltando le nostre linee e quindi la 'guerra' la potevamo fare solo sulle seconde palle. Il mercato? Di mercato parlo con la società".