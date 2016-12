Milan, Mihajlovic: "Dobbiamo lavorare ancora tanto"

Sconfitta all'esordio per il Milan di Mihajlovic : "Sapevamo che sarebbe stato difficile a Firenze, ma fino all'espulsione la partita era equilibrata. Il rosso e il gol subito hanno chiuso la partita". Male i rossoneri a centrocampo: "Sono un po' deluso dai due interni, abbiamo perso lì la partita, ma non facciamo drammi. Dobbiamo lavorare ancora molto". Magari con l'aiuto di Balotelli : "Non l'ho incontrato, la società sa cosa mi serve".

"Fino all'espulsione la partita è stata equilibrata, poi le cose si sono messe male. La Fiorentina ha fatto un grande possesso palla e le cose per noi si sono fatte difficili - ha commentato Mihajlovic a Premium Sport -. Loro hanno meritato di vincere, mentre noi abbiamo fatto male a centrocampo. I due interni mi hanno deluso, non hanno fatto quello che mi aspettavo. Poi in inferiorità numerica è stato impossibile recuperare". Sul piano fisico meglio la Fiorentina: "Sapevamo che sarebbe stato difficile, non ci hanno sorpreso".

"Abbiamo perso il match in mezzo al campo, i due interni non hanno fatto quello che serviva. Lavoreremo anche su questo, dobbiamo sicuramente migliorare. Abbiamo cambiato sistema di gioco e diversi giocatori, non dobbiamo fare drammi perché il risultato è stato deciso da calci piazzati. Dovevamo fare meglio sicuramente". In arrivo può esserci Balotelli: "Non parlo di giocatori che non alleno, è inutile che mi fate queste domande. Non ho incontrato Mario. La società sa cosa ho bisogno per il mio gioco". Nessun dramma per la sconfitta: "Dobbiamo lavorare tanto, non eravamo fenomeni prima né brocchi adesso. Stasera ci è girato tutto storto".