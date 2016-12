Milan, Mihajlovic: "Dobbiamo imparare a gestire le ansie"

Il tecnico rossonero spiega: "Una volta subito gol forse abbiamo perso un po' di sicurezza, ma considerate le assenze era importante vincere. Ci complichiamo la vita da soli, ma almeno il pubblico si è divertito. Forse gli anni passati queste partite si pareggiavano o perdevano: quello che voglio spiegare è che non dobbiamo fare tutte le volte 3 gol per vincere le partite, certe volte mi piacerebbe anche vincere 1-0. Ma per ora va bene così, ci arriveremo".



Mihajlovic continua la sua analisi: "La sostituzione di Calabria? Non per l'ammonizione, ma perché eravamo un po' bassi di statura, nel momento in cui loro avevano inserito Zapata e avanzato Thereau. Ho messo Alex per gestire meglio le palle inattive".



Infine, ovviamente, il capitolo Balotelli: "Ha giocato bene, è stato sempre lucido: ha dimostrato che è tornato il Balotelli vero e che sa gestire le provocazioni. È stato perfetto, tutti conosciamo le sue qualità: oggi è stato il migliore in campo, sia per le giocate sia per il comportamento. Ha fatto la differenza, ma deve continuare così perché è solo l'inizio. Faccio i complimenti a Galliani, perché ha preso a zero un giocatore forte: aveva un problema di testa, ma a quella ci penso io, mentre a giocare ci pensa lui".