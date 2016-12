Milan, Mihajlovic: "Contento per i ragazzi, credo al terzo posto"

Sinisa Mihajlovic fa i complimenti al suo Milan dopo la vittoria sul Torino: "Mi è piaciuta la voglia dei ragazzi, vittoria meritata ma abbiamo sofferto troppo" le parole a Premium Sport. Sulla corsa alla Champions : "Credo la terzo posto e la squadra è con me ma pensiamo partita per partita, ora c'è la Coppa Italia". Sul Milan trasformato tra andata e ritorno: "Con impegno e lavoro sapevo avremmo risolto i problemi".

Mihajlovic ha parlato così del match contro il Torino: “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. L'avevamo preparata così, andando a pressare alto per non dargli la possibilità di giocare: potevamo sfruttare meglio alcune occasioni ma va bene così. Non è facile giocare contro le squadre che si chiudono e finchè non riesci a sbloccarla la gara rimane equilibrata". La corsa al terzo posto è apertissima: "Se guardiamo la classifica dopo otto partite nel girone di andata avevamo fatto dieci punti, in quello di ritorno ne abbiamo fatti diciotto. Dobbiamo continuare così: nelle prossime partite si saprà se potremmo lottare per il terzo posto. Io ci credo, la squadra ci crede".

Come sono andati i giocatori entrati a gara in corso? "Hanno avuto l'atteggiamento giusto, sia Boateng che Balotelli. Adesso abbiamo tre partite in una settimana e dobbiamo gestire le forze. Ora concentriamoci sulla Coppa Italia e pensiamo una gara alla volta". Bacca e Niang negativi ma il serbo nega: "No, hanno fatto bene, si sono sacrificati e hanno lottato e solo con questo atteggiamento si vince". Poi, su Antonelli: "Abbiamo quattro terzini, tutti molto forti: adesso stanno giocando Abate e Antonelli ma anche De Sciglio ha fatto bene quando è stato chiamato in causa".