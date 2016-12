13 marzo 2016 Milan, Mihajlovic: "Con questa squadra è difficile fare di più" E Abate: "Diciamo sempre le stesse cose, ma bisogna sputare sangue"

L'umore di Sinisa Mihajlovic non è dei migliori. Come ha riportato Premium Sport, il tecnico serbo si è sfogato al termine del match, vissuto in tribuna per la squalifica: "Con questa squadra, sarà difficile fare di più". Immediata la smentita del Milan. E Abate non è stato tenero: "Diciamo sempre le stesse cose e lasciamo punti su campi non facili, ma alla portata. Senza cattiveria, non si va da nessuna parte. Bisogna onorare la maglia e sputare sangue".

A Premium Sport, si è poi presentato il vice allenatore del Milan, Nenad Sakic: "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile perché il Chievo è una squadra molto organizzata e molto fisica. Nel primo tempo dovevamo attaccare di più ed essere più concreti. Nella ripresa invece abbiamo creato tanto, ci è mancato solo il gol: se avessimo vinto oggi, non avremmo rubato niente. Anche in altre partite non abbiamo sfruttato le palle gol create. Balotelli scivolato in fondo alle gerarchie dell'attacco? Dovevamo giocare col 4-3-3, poi Kucka si è fatto male abbiamo deciso di tornare al 4-4-2 con Menez. Nel secondo tempo è entrato Luiz Adriano perché volevamo avere un giocatore più di sacrificio rispetto a Mario che ha altre caratteristiche. Balo ha giocato settimana scorsa, oggi no, magari giocherà la prossima partita: non vedo nessun problema".

LE PAROLE DI ABBIATIAnche Abbiati ha alzato la voce: "Ora quindi non va bene, il campionato è ancora lungo, con questa partita ne mancavano 10. Bisogna avere degli obiettivi, la squadra stava bene, quindi queste ultime due gare non mi stanno bene, non mi vanno giù. Bisogna migliorare da subito l'atteggiamento, non puoi nei primi venti minuti della gara subire così tanto la squadra avversaria. Siamo il Milan, io lo dico sempre ai miei compagni nuovi: non siete arrivati, da qui si parte. Bisogna alzare la concentrazion"