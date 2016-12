Milan, Mihajlovic: "Ci serve più cattiveria davanti"

"Sono soddisfatto del risultato e in parte del gioco, ma ogni volta che andavamo in vantaggio sembrava che avessimo paura di vincere. Abbiamo preso due gol da polli, ma rispetto a inizio campionato è un altro Milan. Non siamo bravi a gestire la partita e dobbiamo sempre andare in avanti invece che controllare le partite, ma davanti dobbiamo essere più cattivi". Contento del 3-2 anche Berlusconi: "E' venuto negli spogliatoi e ci ha fatto i complimenti. Ha detto che questo è un Milan diverso dal passato, ma dobbiamo migliorare molto".

"Nel derby e contro il Palermo abbiamo giocato bene - ha commentato Mihajlovic a Premium Sport -. Non abbiamo sofferto, ma dovevamo fare meglio anche perché abbiamo regalato due gol. Ci è mancata un po' di cattiveria davanti e il 3-2 ci sta stretto, ma la squadra ha giocato bene. Abbiamo sofferto solo nel finale. Ci vuole un po' di pazienza per vedere il Milan che voglio, ma stiamo lavorando bene in settimana e i risultati ci aiuteranno ad avere più coraggio in futuro. I giocatori buoni ci sono e hanno le caratteristiche che mi piacciono, poi starà a me convincerli a fare quello che chiedo. Chi lo farà giocherà, altrimenti staranno in panchina".

"Dobbiamo recuperare un po' di giocatori infortunati per avere più soluzioni e lottare per raggiungere il terzo posto. Tridente? Può essere una soluzione, ma al momento non avremmo altri attaccanti in panchina per cambiare una partita in caso di difficoltà. Per il momento li faccio girare e scelgo in base a chi sta meglio". Quattro gol sono stati presi su inserimento: "Dobbiamo migliorare perché non si può guardare la palla e non il taglio. Non si deve fare fuorigioco in queste situazioni".