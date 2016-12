Milan, Mihajlovic: "Bene la difesa ma davanti abbiamo fatto poco"

Sinisa Mihajlovic vede il bicchiere pieno a metà: "Abbiamo fatto una buona fase difensiva - le parole a Premium Sport -, ma siamo mancati in attacco . Avevamo preparato il match cercando di contenere la Juve per poi ripartire ma ci è mancato un po' di coraggio. L'obiettivo del Milan rimane quello di puntare alla Champions ". Il serbo promuove Cerci : "I l migliore dei nostri attaccanti, ma doveva puntare più l'uomo".

“Abbiamo sbagliato troppi passaggi in uscita e giocato male sulla trequarti. Ho messo in campo una squadra offensiva perché volevamo giocarci la partita" ha spiegato Mihajlovic. "Hanno avuto la supremazia territoriale, ma il gol è arrivato su un nostro errore. Potevamo e dovevamo fare qualcosa di più nella fase offensiva. La Juve è una squadra forte, non è facile per nessuno giocarci contro: abbiamo cercato di contenere e ripartire, ma in uscita abbiamo commesso qualche errore" le parole del serbo.

Sulla fatica contro le grandi: "Fa parte del processo di crescita, qui sapevamo sarebbe stato difficile. Dopo aver subito gol abbiamo avuto una reazione, ma era poca roba: dovevamo fare di più. Cerci? Mi sono arrabbiato perché veniva a prendere la palla sempre sul corto, mentre ogni tanto doveva anche cercare la profondità, ma fra quelli in attacco è stato il più pericoloso, l'unico che ha creato qualcosa".

Cosa deve fare il Milan per migliorare: "Lavorare. Ogni partita fa storia a sé. Con questo modulo abbiamo trovato un equilibrio difensivo, ma dobbiamo ancora migliorare la fase offensiva, rischiare anche qualcosa in più in certe situazioni. I nostri attaccanti spendono molte energie perché sono i nostri primi difensori e quindi perdono un po' di lucidità davanti, ma hanno ugualmente le qualità per fare le due fasi".

Infine, l'obiettivo non cambia: "Ne parleremo a fine anno, a ogni modo l'obiettivo è quello iniziale: arrivare tra le prime tre".