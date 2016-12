Milan, Mihajlovic: "Balotelli, tocca a te. E a Menez"

La semifinale di Coppa Italia contro l'Alessandria: cosa significa?

"La possibilità di tagliare il primo traguardo stagionale, andare in finale. Poi penseremo a vincerla. Domani ci sarà la possibilità per qualcuno dei miei giocatori di dimostrarmi con i fatti che qualcuno può iniziare dal primo minuto. Tutti vogliamo questa coppa, mi aspetto da tutti una grande prestazione e in particolare da chi ha giocato di meno".

Ci saranno novità di formazione. Quali?

"Ora stiamo bene siamo una squadra organizzata e che lotta. Mi aspetto molto da quelli che hanno giocato di meno, soprattutto da Balotelli e Menez. Loro due giocheranno e voglio vedere le risposte giuste, non sono ammessi cali di tensione".

Gli attaccanti, appunto: la difesa del Milan subisce quasi zero gol. L'attacco invece...

"Io cerco sempre di migliorare. Per gli attaccanti si guarda solo se fanno gol o meno, ma io so quello che chiedo ai miei attaccanti e guardo la prestazione in generale. Loro sono i primi a non essere contenti quando non segnano. Siamo una squadra che tira tanto in porta, ma dobbiamo comunque migliorare in quello".

Come sta il Mihajlovic milanista dopo l'autunno in grigio? Ora la stima è tanta.

"Fa piacere, ma io sono tranquillo. Non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo pensare di partita in partita. Se giochi a carte, non devi mai contare i soldi quando sei seduto al tavolo, ma all'ultima mano. Ora pensiamo all'Alessandria e poi alla partita importante contro il Sassuolo, una squadra con cui il Milan in trasferta non ha mai vinto".

Niang non è a disposizione. Balotelli come sta?

"Lui si deve mettere in mostra, Niang non c'entra. Balotelli è stato preso per essere importante. Domani forse avrà la possibilità di giocare, è il campo quello che parla alla fine. Deve dimostrare di poter giocare dal primo minuto. Ma non vale solo per lui, ma per tutti gli altri".

Come funzionano le cose col presidente Berlusconi?

"Con il presidente ho un buon rapporto, schietto, da uomini. Io ho affetto per lui, naturalmente non si può andare sempre d'accordo su tutto. Io lo ascolto, poi sono l'allenatore e faccio le mie scelte. Lui non mi ha mai imposto cose che io non mi sento di fare, ho avuto sempre piena fiducia e lo ringrazio per questo. Poi magari non eravamo d'accordo sulle scelte. Abbiamo l'obiettivo comune di far rendere questa squadra al massimo e far raggiungere al Milan gli obiettivi prefissati. Io cerco di accontentarlo".