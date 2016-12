Milan, Mihajlovic: "Arrabbiato con noi stessi e l'arbitro"

Mihajlovic è molto arrabbiato per il gol che ha spezzato l'equilibrio: sul banco degli imputati Bacca. "Non possiamo creare occasioni e poi subire gol alla prima occasione per gli avversari: lo schema del Sassuolo lo conoscevamo e Bacca doveva stare al limite dell'area, ha sbagliato perché è uscito in ritardo. Quando non hai la concentrazione giusta succedono queste cose. Quelle situazioni loro le avevano già provate, quindi il gol, dal mio punto di vista, è regalato".



Sull'espulsione. "Ho protestato e dopo che mi ha buttato fuori l'ho mandato a quel paese, ma solo dopo. Ho protestato perché non ha fischiato un fallo che pochi minuti prima aveva fischiato a favore del Sassuolo. Mi sono arrabbiato, anche con i miei giocatori che si sono fermati, mentre non avrebbero dovuto farlo".



Sulle prove di Balotelli e Menez. "Non parlo dei giocatori singoli quando perdo, loro lo sanno se hanno giocato bene o no. Con l'assenza di Niang abbiamo perso molto, specialmente la sua applicazione in fase difensiva. Balotelli e Menez non sono ancora in condizione per fare novanta minuti, infatti avevamo già deciso per la staffetta".



Sugli obiettivi di questo finale di stagione. Dopo la sconfitta i nostri obiettivi rimangono gli stessi, abbiamo ancora dieci partite e dobbiamo farle bene. Dobbiamo cercare di vincere a Verona col Chievo, trasferta che sappiamo già che sarà altrettanto delicata".