Milan, Mihajlovic amaro: "Perdere così brucia"

Il bicchiere mezzo vuoto è una sconfitta "che brucia, perché non la meritavamo". Il bicchiere mezzo pieno è "una partita giocata meglio di loro in cui abbiamo dimostrato di non essere la squadra delle prime due gare". A Sinisa Mihajlovic tocca commentare un ko che lascia un retrogusto amaro ma, alla fine, fa intravedere la luce in fondo al tunnel di un inizio di stagione opaco: "Sono scontento solo per il risultato, ma io guardo la prestazione".

Mihajlovic non è arrabbiato, e questa, dopo due settimane di sfuriate, è la prima notizia. Anzi, la notizia diremmo. Perché in fondo da un derby perso ma non giocato poi così male si può forse ripartire: "Oggi non sono arrabbiato con la squadra - dice il serbo del Milan -, l'unica delusione è il risultato: abbiamo comandato il gioco e ci è mancato solo il gol. Perdere brucia, ma sono convinto che se giocheremo sempre così ne vinceremo tante altre. Certo, questo è il derby e un po' di amarezza c'è, ma abbiamo fatto bene e per un allenatore è quello che conta: non meritavamo di perdere. Abbiamo rischiato poco o niente, giocato con personalità. Ho ritrovato la squadra e lo spirito che voglio. Un episodio è andato a favore loro e a noi no, vedi il palo di Mario: penso che abbiamo creato di più e giocato meglio di loro. Se uno può essere scontento per una sconfitta, ecco io allora sono contento perché stasera abbiamo dimostrato di non essere la squadra delle prime due partite. I ragazzi hanno fatto tutto quello che si poteva fare: il risultato è negativo, ma io guardo la prestazione”.



Già, Balotelli. Forse uno dei più positivi. Logico, quindi, chiedersi perché non sia entrato prima o chiedere cosa sarà di lui domani: "Balotelli si sta comportando e allenando bene e oggi si è visto in campo, deve continuare così. Siamo contenti di averlo, sicuri che può darci una grossa mano".