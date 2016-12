Milan, Mihajlovic: "Allenerei Ibrahimovic"

Il contratto di Ibrahimovic , in scadenza a fine stagione, sta stuzzicando le fantasie di mezzo mondo. Tutti vogliono lo svedese, che è garanzia di vittorie e trofei. "Mi piacerebbe allenarlo, a me piace allenare i grandi giocatori - dice Mihajlovic -. Ovunque va vince lo scudetto. Non so se basta solo lui al Milan per vincere subito il campionato, ma sicuramente dal punto di vista tecnico e della personalità è un giocatore straordinario".

Il futuro del tecnico rossonero, come spiegato da Silvio Berlusconi, verrà deciso al termine della stagione. "Per me ci sono due Berlusconi - dice Mihajlovic -. Uno è il presidente, quello che ha vinto più d tutti nella storia del calcio, e poi c’è il Berlusconi uomo, politico e leader. Per me avere la possibilità di parlare di tutto con uno come lui è una grande vittoria".



L'altra metà di Milano, quella interista, è guidata da un tecnico che per Mihajlovic è, innazitutto, un amico. "Quando eravamo alla Lazio, durante la partita in cui poi ho segnato tre gol su punizione, io e Mancini avevamo scommesso un milione di lire per ogni gol che avrei fatto - racconta Sinisa -. Quindi alla fine della gara sono andato da lui a dirgli che mi doveva dare tre milioni visto che avevo fatto tre gol, ma lui mi rispose che me ne dava solo uno perché io ero un difensore e avevamo preso due gol. E quindi, alla fine, mi ha dato solo un milione".