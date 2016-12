Milan, Mihajlovic: "All'Inter invidio la classifica"

LE PAROLE IN CONFERENZA"Per il Milan il derby è una delle ultime possibilità per puntare ai primi posti - ha commentato Mihajlovic in conferenza stampa -, mentre l'Inter dovrà vincere per restare in alto. A loro invidio la classifica, ma abbiamo tutte le qualità per vincere domani sera. Giocheremo per quello, poi se non vinci l'importante è non perdere, ma ci stiamo preparando per i tre punti non per pareggiare". Né Inter né Milan stanno vivendo un momento positivo: "Nelle ultime partite l'Inter è in flessione, noi abbiamo fatto qualche punto in più ma in un derby queste cose non contano. Vincerà la squadra che avrà più voglia, più coraggio e farà meno errori".



Tutto si giocherà nel girone di ritorno per il Milan e il tecnico serbo è ottimista: "Abbiamo quasi tutti gli scontri diretti in casa e vincere il derby ci darebbe un grande entusiasmo. Abbiamo trovato un'identità, ma non chiudiamo le partite. E' comunque difficile batterci. Champions? Pensiamo una partita alla volta, il campionato è lungo e non guardiamo la classifica. Barbara Berlusconi ha ragione a dire di puntare l'Europa League, ma se le cose andassero meglio sarebbe contenta anche lei".



"L'Inter ha 8 punti più di noi, noi potevamo averne 6-7 in più e se non ci siamo riusciti è colpa nostra. Sono una squadra cinica e a me piacerebbe vincere qualche partita in maniera più serena come contro la Sampdoria, ma alla fine ciò che conta è vincere. Gli arbitri sbagliano come i giocatori e non ne parlo quasi mai. L'ho fatto solo dopo il Verona, ma non vedo in loro malafede". Nel derby dovrebbe partire dalla panchina Mario Balotelli: "In Coppa ho visto la sua condizione. Lui e Boateng non sono in forma per partire titolari. Quando segna deve gioire, è un bravo ragazzo, ma sembra non avere voglia e non è così. E come quando sei con una donna e non sai dirle 'ti amo'. Niang? Non ha mai voluto lasciare il Milan".



La stagione rossonera in ogni caso è sotto le aspettative: "E' chiaro che potevamo fare meglio, ma pareggiare a Empoli non è un dramma. Ero arrabbiato perché non possiamo farci recuperare dopo essere andati in vantaggio due volte. La colpa è nostra. Nelle ultime 17 partite abbiamo dato continuità con 10 vittorie e due sole sconfitte. A Empoli abbiamo giocato bene, dovevamo vincere".



L'Inter si presenterà con Eder in campo: "Ho perso il conto di quanti giocatori hanno preso. A parte gli scherzi è un grande giocatore e hanno fatto un grande acquisto. Bacca? Deve migliorare anche lui, soprattutto nel dialogo coi compagni". Infine un aggiornamento su Menez: "Jeremy sta peggio di Balotelli. Non ha più dolore e si allena, ma ci vorrà ancora tempo. Vediamo se portarlo in panchina, ma è lontanissimo dalla condizione migliore". "Non so che modulo adotterà l'Inter, ne hanno cambiati tanti, ma noi pensiamo a casa nostra. Non ci cambia molto come giocano loro. Luiz Adriano? Difficile che recuperi, ma ci proveremo".



Su Honda: "A lui non si perdona nulla, ma è molto affidabile e fa sempre quello che gli chiedi. Deve provare a essere più decisivo e segnare qualche gol. Non mi è piaciuto dopo il taglio subito a Empoli perché ha smesso di fare contrasti aerei, non deve farsi condizionare. Domani mi aspetto che segni".