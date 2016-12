Milan, Mihajlovic: "Abbiamo dimostrato di avere carattere"

Sinisa Mihajlovic spera che la vittoria sulla Samp possa essere un trampolino di lancio importante. "Dovevamo vincere, avevamo un'occasione importante e l'abbiamo colta. Adesso il percorso verso la finale non è proibitivo. La vittoria non era scontata, ci dà fiducia in vista del Frosinone. Abbiamo dimostrato che al Milan non si molla, che abbiami carattere. Champions? Sono convinto che alla fine riusciremo ad arrivare al nostro obiettivo", ha detto.

"Nelle ultime nove giornate di campionato abbiamo perso solo contro la Juve esenza i pareggi con Carpi e Verona avremmo una media da Champions. Però è un po' colpa nostra se nno abbiamo sfruttato le occasioni. Comunque il campionato è lungo, non perdiamo la fiducia. Anche contor la Samp dovevamo chiudere la partita prima. Il Milan che macchina è? Io vado in bicicletta...", ha aggiunto scherzando e rispondendo alla 500-fuoriserie di Mancini. Su Diego Lopez: "Sta recuperando da un infortunio al tendine del ginocchio. Per il 6 gennaio sarà a disposizione". Su Niang: "E' un giocatore importante, è giovane. Deve trovare conitnuità perché ogni tanti, sia in partita, sia in settimana, si perde. Ha fisico, velocità, tecnica, sa fare tutto. E' migliorato, ma può farlo ancora".