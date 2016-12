Milan, Mihajlovic a un tifoso: "Non se resto"

Altre nubi sul futuro al Milan di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo, uscendo da Milanello, ha risposto così alla domanda di un tifoso: "Se rimango anche il prossimo anno? Non lo so". Poco prima c'erano state prove di distensione tra il tecnico serbo e Silvio Berlusconi, dopo la sconfitta rimediata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I due si sono stretti la mano e hanno parlato per qualche minuto: il patron rossonero era atterrato nel centro sportivo ed era stato accolto da Adriano Galliani, avendo in programma un pranzo di lavoro organizzato da Publitalia. Poi, c'era stato anche un incontro di 20 minuti tra il patron, il tecnico e l'ad.