Milan, Miha striglia i suoi: "Ci è mancato cinismo e cattiveria"

Sul match tante recriminazione per non aver saputo gestire il vantaggio per due volte. "L'Empoli è una delle squadra che gioca meglio in Italia, era una partita difficile, in casa fanno molto bene, faccio i complimenti a loro e a Giampaolo. Con i cambi abbiamo dimostrato di voler vincere la partita, abbiamo anche cambiato modulo per cercare i 3 punti. Il ritorno al 4-3-1-2 può essere un'alternativa, ma dobbiamo recuperare al massimo sia Boateng che Balotelli"



Sulla gara di Balotelli, in campo 25' abbondanti. "La gara di Balotelli? Aveva voglia, anche troppa. Ha sbagliato cose che solitamente non sbaglia, l'importante è che continua d allenarsi così, quando tornerà in condizione sarà un'arma in più per noi".



Miha reclama un rigore. "Tocco di mano di Maiello sul cross di Bonaventura? Era rigore netto, l'arbitro addizionale non serve a niente se non vede questi episodi"



Passo indietro rispetto alla vittoria contro al Fiorentina. "Dovevamo sfruttare meglio le ripartenze, la squadra ha dimostrato sempre di vincere, ci è mancata la continuità e la rabbia per chiudere la gara".



Sul mercato. "Io di mercato parlo solo con la società. Come ho ritrovato Luiz Adriano? E' stato sette giorni in aereo, era stanco. Siamo tutti contenti del suo ritorno, è un professionista che si è sempre comportato bene".