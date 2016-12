Milan: Miha si gode la difesa, ma l'attacco non segna

Il calcio è una scienza strana in continua evoluzione e l'opinione cambia velocemente. Fin troppo. Così Sinisa Mihajlovic si è ritrovato da allenatore in bilico vicino all'esonero (ricordate le voci su Cesare Prandelli e Marcello Lippi?) a tecnico che ha conquistato tutti, presidente compreso. E i numeri ora sono dalla sua parte: il Milan non perde da 9 gare consecutive (5 vittorie e 4 pareggi), continua a cullare il sogno del terzo posto (ma va detto che lì davanti la Roma non si ferma: 6 successi di fila) e dimostra un carattere simile come quello del tecnico. E lo ha riconosciuto anche Adriano Galliani al termine della gara vinta contro il Torino.



Insomma, il bicchiere si può vedere mezzo pieno. Di passi avanti ne sono stati fatti: una gara del genere, forse, mesi fa non sarebbe stata vinta. Ma perché si possa competere con le 5 avversarie davanti in classifica serve altro. Mihajlovic lo sa e continua a ripeterlo: le partite vanno chiuse prima perché non si può soffrire fino al 90' più recupero. Nelle ultime due gare Bacca non è apparso lucido sottoporta e Niang non è in perfette condizioni fisiche. La nota positiva è la fase difensiva: Bonaventura e Honda corrono ovunque e Kucka sta attraversando un ottimo periodo. Poi, la coppia centrale regge l'urto degli avversari: dopo aver passato l'esame Higuain, Zapata-Alex hanno tenuto contro Immobile, che un po' di pericoli li ha creati. Giocando così, si può continuare a rincorrere il terzo posto, senza perdere di vista l'obiettivo Europa League (come aveva detto, tempo fa, Barbara Berlusconi) e la finale di Coppa Italia. Prima della sfida col Sassuolo, c'è il ritorno con l'Alessandria. Un'altra tappa fondamentale per la crescita di questo Milan.